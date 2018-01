Mannheimer Morgen zur Digitalisierung der Arbeitswelt Überschrift: Kein Grund zur Panik Die Digitalisierung ist genauso wenig aufzuhalten wie vor wenigen Jahrzehnten der Einzug der Computer in Büros und Wohnzimmer. Es gilt also, sich einzustellen auf die schöne, neue Datenwelt und die Chancen bestmöglich zu nutzen. Wer nicht mithalten kann, verliert. Im Zuge der Digitalisierung könnten immer mehr Arbeiten ferngesteuert ablaufen: Lokführer würden nicht mehr benötigt, Drohnen Paketboten ersetzen. Bürotätigkeiten könnten von Computerprogrammen erledigt werden. Vor allem in der Produktion drohen jede Menge Jobs wegzufallen. Automatisch gebaut werden kann schließlich fast alles: Autos, Fenster, Kaffeetassen - kein Problem. Dennoch gibt es keinen Grund, in Panik zu verfallen. Wo Erfindergeist und Kreativität gefragt sind, werden Menschen gebraucht. Schon alleine, weil sich jemand ausdenken muss, wie Geschirr aussehen soll und was Maschinen antreibt. Hochqualifizierte Fachleute dürften also mehr und mehr nachgefragt werden. Alleine mit Automaten kommen allerdings auch die Bereiche Pflege, Lehrtätigkeit und Erziehung nicht aus. Hier geht es immer auch um menschliche Ansprache - und die kann durch nichts ersetzt werden. ========================= Unsere Kommentare im Morgenweb: Politik: http://bit.ly/1MCIyI0 Wirtschaft: http://bit.ly/1RymHTn Vermischtes: http://bit.ly/22G267s Kultur: http://bit.ly/1Rh6cix Sport: http://bit.ly/1MCJg88 =============================================== MANNHEIMER MORGEN Großdruckerei und Verlag GmbH Redaktion Andrea Marx Redaktionssekretärin amarx@mamo.de T +49 (0) 621 392-1332 F +49 (0) 621 392-261490 Dudenstraße 12-26 68167 Mannheim www.mannheimer-morgen.de Sitz der Gesellschaft und Handelsregister Mannheim, HRB 2664 Geschäftsführung: Dr. Björn Jansen, Jost Bauer

(END) Dow Jones Newswires

January 25, 2018 14:06 ET (19:06 GMT)