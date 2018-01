Liebe Leser,

Facebook ist am Mittwoch etwas schwächer als gedacht aus dem Handel gegangen. Dabei gelang es jedoch sehr gut, die wichtigste Untergrenze zu verteidigen. Dies könnte entweder sehr kurzfristig oder in wenigen Tagen nach Meinung von Chartanalysten der Impuls für steigende Notierungen sein. Die Aktie befindet sich ohnehin im Aufwärtstrend. Konkret: die Kurse steigen lediglich langsamer als zuvor. Seit Herbst sind die Werte in mehreren Stufen nach oben geklettert. Dabei sind gleichzeitig ... (Frank Holbaum)

