AUSTIN, Texas (USA), 25. Januar 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- XBiotech Inc. (NASDAQ: XBIT) gab heute die Veröffentlichung von "A Natural Human Monoclonal Antibody Targeting Staphylococcus Protein A Protects Against Staphylococcus aureus (S. aureus) Bacteremia (http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0190537) " in der Zeitschrift PLOS ONE bekannt. Der Artikel berichtet über die Forschungsarbeiten mit dem therapeutischen monoklonalen Antikörper 514G3 des Unternehmens und dessen Fähigkeit, einen Schlüsselmechanismus der Immunabwehr von S. aureus zu neutralisieren, der an der Entstehung von schweren oder sogar tödlichen Infektionen beteiligt ist. Der 514G3-Antikörper war ein natürlich vorkommender Antikörper, der von einem gesunden Individuum mit hochgradig gezielter Immunität gegen S. aureus stammte. Der Antikörper ist in der Lage, alle Stämme der Bakterien zu neutralisieren, einschließlich einer arzneimittelresistenten oder sogenannten MRSA Form.

"Das fortgesetzte Auftreten multiresistenter Stämme von S. aureus in Verbindung mit der zunehmenden Alterung der Bevölkerung und der Zunahme von immungeschwächten Populationen trägt zu einem Bedarf an neuen Lösungen für diese tödliche Infektion bei", erklärte Dr. Sushma Shivaswamy, Ph.D., Chief Scientific Officer von XBiotech. Sie erklärte weiter: "Die vorliegende Studie bestätigt den Wirkmechanismus von 514G3 und seine Fähigkeit, die Bakterien in einer vom Stamm unabhängigen Weise zu neutralisieren und abzutöten."

Das Unternehmen hat bereits erste Ergebnisse einer klinischen Phase-I/II-Studie bekanntgegeben (http://investors.xbiotech.com/phoenix.zhtml?c=253990&p=irol-newsArticle&ID=2259222), in der eine Reduktion unerwünschter Ereignisse und kürzere Krankenhausaufenthalte im Zusammenhang mit der 514G3-Therapie berichtet wurden, obwohl die mit 514G3 behandelten Patienten tendenziell kränker waren als die Patienten, die Placebo erhielten. Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde FDA hat das Potenzial dieser Behandlung erkannt und sie als Fast-Track-Entwicklungsprogramm eingestuft.

Die True-Human-Antikörper von XBiotech werden ohne Modifikation von Individuen gewonnen, die eine natürliche Immunität gegen bestimmte Krankheiten besitzen. Mit den Erforschungs- und klinischen Programmen für verschiedene Krankheitsbereiche haben die True-Human-Antikörper von XBiotech das Potenzial, die natürliche Immunität des Körpers zur Bekämpfung von Krankheiten mit erhöhter Sicherheit, Wirksamkeit und Verträglichkeit zu nutzen.

XBiotech ist ein voll integriertes globales Biowissenschaftsunternehmen, das sich auf die Erforschung, Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Antikörper auf der Grundlage seiner proprietären True-Human-Technologie spezialisiert hat. XBiotech entwickelt derzeit eine umfassende Pipeline von Antikörpertherapien, um die Behandlungsstandards in der Onkologie, bei Entzündungszuständen und Infektionskrankheiten neu zu definieren. XBiotech mit Hauptsitz in Austin, Texas, ist auch führend bei der Entwicklung von innovativen Biotech-Herstellungstechnologien, mit denen neue Therapien, die dringend von Patienten weltweit benötigt werden, schneller, kostengünstiger und flexibler hergestellt werden können. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.xbiotech.com.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Erklärungen zu den Überzeugungen und Erwartungen des Managements, die mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden sind. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie "kann", "wird", "sollte", "würde", "könnte", "erwartet", "plant", "erwägt", "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "prognostiziert", "projiziert", "beabsichtigt" oder "setzt fort" oder an dem Negativ dieser Begriffe oder einer anderen vergleichbaren Terminologie erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen inhärenten Risiken und Unsicherheiten bei der Vorhersage zukünftiger Ergebnisse und Bedingungen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen projizierten Ergebnissen abweichen. Diese Risiken und Unsicherheiten unterliegen den Offenlegungen, die im Abschnitt "Risikofaktoren" einiger unserer SEC-Einreichungen dargelegt sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für die zukünftige Performance und unsere tatsächlichen Geschäftsergebnisse, finanzielle Lage und Liquidität sowie die Entwicklung der Branche, in der wir tätig sind, können wesentlich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die wir in dieser Pressemitteilung machen, gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung. Nach dem Datum dieser Pressemitteilung übernehmen wir keine Verpflichtung zur Aktualisierung unserer zukunftsgerichteten Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.

