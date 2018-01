Nach seinem Besuch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos hat sich US-Präsident Trump auf ein gemeinsames Essen mit europäischen Unternehmern getroffen. Mit am Tisch saßen Siemens-Chef Kaeser und SAP-Chef McDermott.

An der Seite von Siemens-Vorstandschef Joe Kaeser hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Davos mit Unternehmern aus Europa zu Abend gegessen. Mit von der Partie waren aus Deutschland auch Adidas-Chef Kasper Rorsted, Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger, ...

