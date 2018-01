Lieber Leser,

der Silberpreis legte in den letzten Tagen ordentlich zu. Eine neue Etappe in der Aufholjagd des Edelmetalls scheint begonnen zu haben. In den nächsten Tagen könnte der Kurs weiter ordentlich zulegen.

Am Mittwoch gelang es dem Silberpreis, die Widerstandsmarke von 17,23 $ zu durchbrechen. Daraus entwickelte sich ein klares Kaufsignal für den kleinen Bruder des Goldes. Die Bullen machen also einen großen Schritt in ihrer Aufholjagd und können den Preis in die Höhe schießen ... (Björn Pahlke)

