Liebe Leser,

Südzucker hat auch am Mittwoch eine massive Enttäuschung erlebt und deutlich an Wert verloren. Das könnte auf den ersten Blick ein weiteres Verkaufssignal sein. Dennoch habe die Aktie damit - so komisch das klingt - ein noch höheres Potenzial für ein Comeback als zuvor, heißt es. Im Einzelnen: die Aktie hat 4 % abgegeben. Damit wurde der charttechnische Abwärtstrend, der spätestens Anfang Januar einsetzte, noch einmal bestätigt. Seither hat der Kurs die Seitwärtsrange zwischen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...