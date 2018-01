Stuttgart (ots) - Für die Bürger des Landes und ihrer Hauptstadt ist diese Entwicklung ein täglich erlebbares Ärgernis. Die Verspätung von Stuttgart 21 hemmt die so dringend notwendige Entwicklung der Stadt mitten in ihrem Herzen. Umbau der Kulturmeile, Wohnen im Rosensteinquartier, Neubau des Linden-Museums - all das lässt sich nicht machen, so lange die S-21-Bagger schaufeln. Und im Land fehlen all die Millionen, welche die Bahn in Stuttgart verbuddelt, für notwendige andere Ausbauten. All das haben die Gegner vorhergesagt. Man muss konstatieren: In diesen Punkten hatten sie recht.



