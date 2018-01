Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos war Kritik an der derzeitigen Dollarschwäche laut geworden. Dem will der US-Präsident Donald Trump entgegenwirken, wie er in einem Interview mit einem US-Sender sagte.

US-Präsident Donald Trump hat versichert, dass er einen stärkeren Dollar-Wechselkurs anstrebt. "Der Dollar wird stärker und stärker und am Ende möchte ich einen starken ...

