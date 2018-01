Berlin (ots) - Erst das Schaf, dann der Affe und schließlich der Mensch? Die Erfolgsmeldung der chinesischen Forscher, die Affen geklont haben, alarmiert. Man muss kein Wissenschaftler sein, um zu sehen, dass der Schritt vom Java-Äffchen zum Menschenaffen und weiter zum Menschen nicht weit ist. Und es ist kein Geheimnis, dass es genügend ehrgeizige wie skrupellose Forscher gibt, die auf ethische Bedenken pfeifen. Angst ist kein guter Ratgeber, heißt es. In diesem Fall aber trifft das nicht zu: Die Angst vor unkontrollierbaren Folgen der Forschung am menschlichen Erbgut, vor dem Ende der Wertewelt, wie wir sie kennen - diese Angst hat schon oft dazu geführt, dass die Gesellschaft Stoppschilder aufgestellt hat: Bis hierhin und nicht weiter. Und zwar nicht aus dem Bauch heraus, sondern nach intensiver ethischer Debatte.



