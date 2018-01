Lieber Leser,

der Kupferpreis bewegt sich weiter seitwärts und rangiert um die 7000 $ Marke. Eine klare Tendenz scheint sich nicht abzuzeichnen. Nach dem Erreichen des Dreijahreshoch Ende des Jahres 2017 scheint sich der Kurs sogar eher nach unten zu bewegen.

Am Mittwoch stieg der Kurs wieder über die 7100 $-Marke und es war zu erwarten, dass der Kurs wieder in Richtung Dreijahreshoch steigt. Am Donnerstag sieht die Lage aber wieder anders aus. Der Kurs fiel wieder unter die 7000 ... (Björn Pahlke)

