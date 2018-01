Lieber Leser,

die Kinross Gold Aktie kann in dieser Woche von sich reden machen. Sie hat bis Donnerstagvormittag ein Plus von mehr als 7,5 % verzeichnen können und damit aus der charttechnischen Betrachtung heraus eine wichtige Widerstandszone überwunden, nämlich die langfristige Abwärts-Trend-Linie, an der die Aktie bereits einige Male gescheitert war. Auch in der vergangenen Woche gelang der Ausbruch zunächst nicht. Sollte die Aktie auf Wochenschlusskursbasis in dieser Woche darüber ... (David Iusow)

