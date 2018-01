Beinahe die Hälfte der Deutschen ist der Auffassung, keine der im Bundestag vertretenen Parteien sei in der Lage, Deutschland voranzubringen. Das ergab eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar Emnid für das Nachrichtenmagazin Focus.

Demnach antworten auf die Frage "Gibt es aus Ihrer Sicht politische Parteien in Deutschland, die dazu in der Lage sind, Deutschland voranzubringen und wenn ja, welche sind das?" 43 Prozent der Deutschen mit "keine Partei, weiß nicht, keine Angabe". 36 Prozent der Befragten sind der Auffassung, dass am ehesten die Union das Land voranbringe, 26 Prozent votierten für die SPD, 16 Prozent für die Grünen, 14 Prozent für die FDP, neun Prozent für die Linke, sechs Prozent für die AfD und vier Prozent für andere Parteien. Für die Ergebung hat Kantar Emnid 1.000 Menschen am 23. Januar befragt.