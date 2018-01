Der US-Großinvestor reiht sich ein in die Gruppe der Bitcoin-Kritiker und spricht von einer "typischen Blase". Einen dramatischen Einbruch der Währung erwartet Soros jedoch nicht, eher einen langsamen Wertverfall.

Mit dem milliardenschweren US-Investor George Soros hat der Bitcoin einen weiteren Kritiker gefunden. "Das ist eine typische Blase", sagte Soros am Donnerstag am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos. "Der Bitcoin ist keine Währung", so der 87-Jährige. "Es ist Spekulation."

Für eine Währung fehle die Stabilität, erklärte der legendäre Finanzspekulant. "Eine Währung, die 25 Prozent am Tag schwankt, kann nicht genutzt werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...