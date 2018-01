- Beitrag zur Reduzierung der CO 2 -Emissionen während der Stromerzeugung -

Neue Technologie sorgt für eine 10%ige Reduzierung der CO 2 -Emissionen verglichen mit erdgasbefeuerten Kraftwerken

Stabile Verbrennung, niedrigere NOx-Emissionen durch proprietären Brenner, der im Rahmen des NEDO-Projekts entwickelt wurde

Eine von Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS) entwickelte Großgasturbine zur Verwendung in der Stromerzeugung hat erfolgreich einen Befeuerungstest unter Anwendung einer 30%igen Wasserstoff-Brennstoff-Mischung bestanden*1. Die Testergebnisse bestätigten, dass durch den Einsatz des MHPS-eigenen Brenners, der für die Verbrennung von Wasserstoff neu entwickelt wurde, eine stabile Verbrennung auch dann erreicht werden kann, wenn Wasserstoff mit Erdgas vermischt wird. Mit einer 30%igen Wasserstoffmischung wurde eine Reduzierung der Kohlendioxid-Emissionen (CO 2 ) um 10 im Vergleich zur erdgasbefeuerten Stromerzeugung erreicht.

Actual-pressure combustion testing facilities that carried out the hydrogen-mixed firing test (Photo: Business Wire)

Der Wasserstoff-Mischfeuerungstest wurde im Takasago-Werk von MHPS unter Einsatz von Ist-Druckverbrennungsprüfständen im Rahmen eines Projekts der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) durchgeführt, das auf die Entwicklung von Technologien zur Realisierung einer "Wasserstoffgesellschaft" abzielt. In einer Wasserstoffgesellschaft wird Wasserstoff eine saubere, kohlenstofffreie Energie, die keine Treibhausgase freisetzt in großem Umfang genutzt.

Die Bedingungen für den Befeuerungstest erforderten eine Turbineneintrittstemperatur von 1.600 ?, was einer Ausgangsleistung von 700 Megawatt (MW) entspricht, und die Verwendung der Vormischbrennkammer der erdgasbefeuerten Gasturbinen der J-Serie, die einen Wirkungsgrad der Stromerzeugung von über 63 bieten. Mit einem 30%igen Wasserstoffgemisch konnte eine stabile Verbrennung bei Einhaltung der betriebsfähigen Grenzwerte für Stickoxidemissionen (NOx), Verbrennungsschwingung usw. nachgewiesen werden.*2

Bei der in der Großgasturbine eingesetzten stabilen Wasserstoff-Mischfeuerungstechnologie kommt die von MHPS entwickelte Dry-low-NOx-Brennkammer (DLN, stickstoffoxidarme Trockenverbrennung) als verbesserte Version der erdgasbefeuerten Brennkammern des Unternehmens zum Einsatz. Die Verbrennungsmethode ist das Vormischen, ein Bereich, in dem MHPS durch den Einsatz von DLN-Brennkammern über umfangreiche Erfahrungen verfügt. Die Brennstoffdüse der Brennkammer erzeugt einen Rotationsluftstrom, der die Bildung eines gleichmäßigeren, vorgemischten Gases ermöglicht, was zu einem niedrigen NOx-Wert führt. Mit Ausnahme der Brennkammer können die vorhandenen Anlagen unverändert genutzt werden, wodurch die möglichen Kosten für den Umbau eines erdgasbefeuerten Kraftwerks zu einem Wasserstoffkraftwerk reduziert werden.

In Japan werden unter der Führung des Ministeriums für Wirtschaft, Handel und Industrie und des Kabinettsamts Anstrengungen unternommen, Wasserstoff zu einer der Hauptenergieformen des Landes zu entwickeln. Die Forschung und Entwicklung von mit Wasserstoff betriebenen Gasturbinen konzentriert sich derzeit auf kleine und mittlere Gasturbinen für kleine Wärmekraftwerke, die für die dezentrale Stromerzeugung oder den Bereich der Kraft-Wärme-Kopplung geeignet sind. Nach der erfolgreichen Erprobung des Wasserstoffbrennstoffs in einer Großgasturbine für große Wärmekraftwerke steht nun im Mittelpunkt der Erwartungen, dass die neue Technologie einen wesentlichen Beitrag zur Entlastung der weltweiten Umwelt im Zusammenhang mit der Stromerzeugung leisten wird. Sie stellt den ersten Schritt zur Verwirklichung einer CO 2 -freien Wasserstoffgesellschaft dar, einer Schlüsselstrategie, die im Dezember letzten Jahres auf der zweiten Sitzung des japanischen Ministerrats für erneuerbare Energien, Wasserstoff und verwandte Themen festgelegt wurde.

Nach diesem erfolgreichen Test wird MHPS die Entwicklung von wasserstoffbetriebenen Gasturbinen beschleunigen und die Nutzung von Wasserstoff durch Wärmekraftwerksbetreiber fördern. Die Mitsubishi Heavy Industries Group ist darüber hinaus führend in der CO 2 -Abscheidungs- und Speicherungstechnologie (CCS), die für die Versorgung mit kohlenstofffreiem Wasserstoff unverzichtbar ist. Durch die Verknüpfung dieser Technologien ist der Konzern in der Lage, die Entwicklung einer internationalen Lieferkette, die Wasserstoffversorgung, -transport und -speicherung umfasst, voranzutreiben und damit zur Verwirklichung einer Wasserstoffgesellschaft beizutragen.

Anmerkungen *1: Das Verhältnis des Wasserstoffgehaltes gibt das Volumenverhältnis an. *2: Das NEDO-Projekt zielt tatsächlich auf eine 20%ige Wasserstoffmischung ab. Für Testzwecke wurde eine 30%ige Mischung verwendet, um eine sichere, großzügige Toleranz für den Einsatz in realen Kraftwerken zu gewährleisten. Auch in Zukunft wird der Schwerpunkt der Anstrengungen auf der Verbesserung der Mischverbrennungstechnologie liegen.

Über Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd.

Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (MHPS), hat seinen Sitz in der japanischen Stadt Yokohama und ist ein Joint Venture, das im Februar 2014 von Mitsubishi Heavy Industries Ltd. und Hitachi Ltd. gegründet wurde und die Integration der Geschäftsbetriebe der beiden Unternehmen im Bereich Wärmekraftwerke und der damit verbundenen Geschäftsbereiche nach sich zog. MHPS zählt heute zu den weltweit führenden Anbietern von Anlagen und Dienstleistungen am Markt für Energieerzeugung. Das Unternehmen verfügt über ein Kapital von 100 Milliarden Yen und rund 20.000 Mitarbeiter weltweit. Die Produkte des Unternehmens umfassen Gasturbinen-Kombikraftwerke (gas turbine combined-cycle, GTCC) und integrierte Kohlevergasungsanlagen (integrated coal gasification combined-cycle, IGCC), konventionelle gas-, kohle- oder ölbefeuerte Wärmekraftwerke, Kesselanlagen, Generatoren, Gas- und Dampfturbinen, geothermische Kraftwerke, Luftreinhaltungssysteme (air quality control systems, AQCS), Peripheriegeräte für Kraftwerke und Festoxidbrennstoffzellen (solid-oxide fuel cells, SOFC). Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter https://www.mhps.com/en/index.html

