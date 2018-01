Der Beginn des Jahres 2018 ist in vielen Teilen der Welt von extremen Wetter-Situationen geprägt. In Europa begann das Jahr am 3. Januar mit dem Sturm Burglind resp. Eleanor, der von Irland über Grossbritannien über die Alpen zog und am Abend Korsika erreichte, wie die World Meteorological Organization (WMO) laut der Landwirtschaftlicher Informationsdienst Lid, schreibt....

