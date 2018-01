Der Bioland-Betrieb Strotdrees aus dem westfälischen Harsewinkel wurde am heutigen Donnerstag mit dem Bundespreis Ökolandbau ausgezeichnet. Der Preis wird seit 2001 im Rahmen der Internationalen Grünen Woche in Berlin an besonders erfolgreiche und engagierte Biolandwirte verliehen. Familie Strotdrees hat Wurst, Milch und Eier von ihrem ausgezeichneten Bioland-Betrieb mit auf die...

Den vollständigen Artikel lesen ...