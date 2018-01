Nach dem Besuch von 2 chinesischen Prüfern in Italien, vom 13.-19. Januar, der erfolgreich zu Ende ging, besteht dank hervorragender Voraussetzungen die Hoffnung auf die Erleichterung einiger Bedingungen in den Protokollen. Bildquelle: Shutterstock.com Der Besuch sollte die Durchführbarkeit von Kältebehandlungen in den Betrieben vor der Abfahrt sowohl für Kiwis als auch...

Den vollständigen Artikel lesen ...