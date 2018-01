BERLIN (dpa-AFX) - Unmittelbar vor dem Beginn der Koalitionsverhandlungen hat Gesundheitsminister Hermann Gröhe der SPD Gesprächsbereitschaft beim Streitthema Gesundheit bekräftigt. Der CDU-Politiker stellte Verbesserungen für gesetzlich Versicherte in Aussicht. Dabei gehe es um die Versorgung auf dem Land und um eine Stärkung der Servicestellen für Facharzttermine, sagte Gröhe den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Freitag). Ähnlich hatten sich zuvor bereits andere führende Unionspolitiker geäußert.

Gröhe bekräftigte dem Bericht zufolge das Nein der Union zur Bürgerversicherung. Eine "Zwangsvereinigung" von gesetzlicher und privater Krankenversicherung oder einheitliche Arzthonorare werde es mit ihm nicht geben. "Milliardenschwere Mehrlasten für gesetzlich Versicherte" lehne er ab, so Gröhe. Am Freitagvormittag kommen in Berlin die Vorsitzenden von CDU, CSU und SPD zusammen. Anschließend trifft sich ein Kern-Verhandlerteam./seb/DP/zb

