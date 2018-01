BERLIN (dpa-AFX) - Der Unternehmer und Mäzen Hasso Plattner kritisiert die Debatte um die ungleiche Vermögensverteilung in Deutschland. Mit Blick auf eine Oxfam-Studie, wonach in Deutschland die reichsten 40 Personen über das gleiche Vermögen wie die ärmere Hälfte der Bevölkerung verfügten, sagte der Gründer des Software-Konzerns SAP der "Bild"-Zeitung (Freitag): "Das ist eine sehr deutsche Aufregung um diese Studie. In den USA guckt man sich das an - und es ist vergessen."

Ungleiche Verteilung von Vermögen sei nicht ungewöhnlich, sagte Plattner, der zu den reichsten Deutschen gehört: "Natürlich besitzen wenige Reiche mehr als ganz viele nicht reiche Menschen. Das ist so." Er fügte laut "Bild"-Zeitung hinzu: "Es wird kein armer Deutscher reicher, wenn ich weniger habe."

Plattner warnt dem Bericht zufolge vor einer höheren Besteuerung von Firmenvermögen. Eine pauschale Vermögensteuer könne nicht differenziert angewendet werden auf Betriebs- und Privatvermögen. Auf den Grundgesetz-Grundsatz "Eigentum verpflichtet" angesprochen, sagte Plattner laut "Bild": "Wenn Sie, wie ich und die meisten Reichen, die ich kenne, Firmenvermögen besitzen, dann gibt es drei Verpflichtungen: An erster Stelle die Mitarbeiter, an zweiter die Kunden und an dritter Stelle das soziale Engagement in der Gesellschaft."/sl/DP/zb

ISIN DE0007164600

