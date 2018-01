DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' zu Steuervorstellungen/GroKo:

Union und SPD machen sich am heutigen Freitag auf den Weg, die GroKo III unter Merkel zu vereinbaren. Wieder gibt es mathematische Verirrungen, die Adam Riese zur Verzweiflung treiben würden. Wenn Union und SPD 4 mit 15 multiplizieren kommt nicht 60 sondern 10 heraus. Die beiden Volksparteien haben im Wahlkampf jeweils 15 Milliarden an Steuerentlastungen jährlich versprochen. Das summiert sich in 4 Jahren auf 60 Milliarden Euro. Im Sondierungspapier stehen nun kärgliche 10 Milliarden Soli-Abbau auf vier Jahre verteilt. Wenn es schon eine Zwangsehe aus Union und SPD sein muss, dann bitte aber ohne Zwangsbeglückung. Seit Konrad Adenauer hat jeder Bundeskanzler versucht, sich die Gunst der Wähler mit Geld zu erkaufen. Aber Merkel überlässt mit ihrer Politik die leistungsbereite Mitte kampflos der FDP./yyzz/DP/zb

