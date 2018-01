KÖLN (dpa-AFX) - 'Kölner Stadt-Anzeiger' zu Frankreich/Wirtschaft:

Viele Jahre lang galt Frankreich als der kranke Mann Europas. Dank Macron hat sich sein Ansehen verbessert. Auch die Wirtschaft nimmt wieder an Fahrt auf. Frankreich profitiert von der brummenden Weltwirtschaft - und davon, dass Unternehmen und Verbraucher wieder mehr Geld ausgeben. Macron will die skeptischen Franzosen mit der Globalisierung versöhnen, und das ist gut so. Das Land braucht mehr Investitionen aus dem In- und Ausland. Der Imagewandel ist die eine Sache. Langfristig wird es aber darauf ankommen, dass das Modernisierungsprogramm tatsächlich wirkt. Reformgesetze durchzusetzen ist schwer genug. Bis Reformen tatsächlich greifen, vergehen mitunter Jahre./yyzz/DP/zb

AXC0020 2018-01-26/05:35