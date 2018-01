MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu EZB/Draghi:

Draghi hat sich und Europas Notenbank mit seiner Nullzinspolitik in die Falle manövriert. Er hat sich nicht nur zur Geisel der wackeligen Südländer gemacht, deren faule Anleihen er massenhaft angekauft hat und die er nun weiterstützen muss, koste es was es wolle. Er ist zu allem Übel auch noch in die Hand des Handelskriegers Donald Trump geraten. Der redet den Dollar systematisch herunter. Jede Andeutung einer Zinsanhebung in Europa würde die ohnehin rasante Aufwertung des Euro beschleunigen und für Chaos an den Märkten sorgen. Draghi ist so zum Gefangenen seiner Politik geworden. Er muss sie fortsetzen, auf Gedeih und Verderb. Und die EZB verwandelt sich jeden Tag mehr in ein anleihenverschlingendes Monster./yyzz/DP/zb

