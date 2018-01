(Es wurden Tippfehler bereinigt)

DAVOS (dpa-AFX) - An der Seite von Siemens-Chef Joe Kaeser und SAP-Boss Bill McDermott hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstag in Davos mit Unternehmern aus Europa zu Abend gegessen - und Lob geerntet. "Glückwunsch zur Steuerreform", sagte Kaeser. Angesichts der erfolgreichen Reform habe Siemens entschieden, eine neue Generation von Gasturbinen in den USA zu entwickeln. McDermott betonte, Trump habe "Schwung in die Weltwirtschaft gebracht". Der US-Präsident sagte, mit der Reform flössen "Milliarden und Abermililiarden Dollar" in die USA.

Mit von der Partie waren aus Deutschland auch Adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted, Thyssenkrupp-Chef Heinrich Hiesinger sowie Werner Baumann vom Chemiekonzern Bayer . Trump wollte das Treffen nutzen, um für den Wirtschaftsstandort USA zu werben.

Trump wurde bei dem Dinner von Mitgliedern seiner Regierung begleitet, darunter Außenminister Rex Tillerson, Heimatschutzministerin Kirstjen Nielson und dem Nationalen Sicherheitsberater Herbert Raymond McMaster. Neben der starken deutschen Fraktion waren auch Unternehmer aus Großbritannien, Norwegen und der Schweiz bei dem Abendessen dabei.

Siemens-Chef Kaeser war bereits Teil der Delegation, die Bundeskanzlerin Angela Merkel bei einem Besuch in Washington begleitet hatte. Für den Münchner Technologiekonzern sind die USA der größte Einzelmarkt. Siemens setzte in dem Land im Jahr 2016 knapp 24 Milliarden Dollar (aktuell 19,6 Mrd Euro) um und beschäftigte 50 000 Menschen in den USA. Damit erzielte Siemens mehr als ein Viertel seines weltweiten Umsatzes in den Staaten./dm/al/bvi/DP/zb

