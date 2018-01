GÜTERSLOH (dpa-AFX) - Sich nur auf die Aussagen eines Arztes zu verlassen, kommt für manche Bundesbürger nicht mehr in Frage. Fast die Hälfte der Menschen (46 Prozent), die sich in den vergangen zwölf Monaten zu Gesundheitsthemen informiert haben, hat dafür das Internet genutzt. Das zeigt eine am Freitag veröffentlichte Studie der Bertelsmann-Stiftung, die auf einer bevölkerungsrepräsentativen Umfrage und auf Tiefeninterviews beruht. Demnach informierten sich 58 Prozent dieser Internet-Nutzer vor einem Arztbesuch online, 62 Prozent recherchierten nach einem Arzttermin im Web nach.

Die Motive sind unterschiedlich: Patienten überprüfen die Informationen vom Arzt, recherchieren zu alternativen Behandlungsmethoden, suchen aber auch Austausch und emotionale Unterstützung, wie die Auswertung von 36 Tiefeninterviews zeigte. Mit den gefundenen Ergebnissen ist rund jeder Zweite (52 Prozent) "immer" oder "meistens" zufrieden. Dabei werden die Informationen nicht zwingend hinterfragt. Laut den Tiefeninterviews werde den im Netz gefundenen Informationen oft vorschnell vertraut, sagte Marion Grote-Westrick von der Bertelsmann-Stiftung. Patienten würden kaum darauf achten, ob die gefundenen Informationen wissenschaftlich fundiert sind./krk/DP/zb

ISIN US02079K1079

AXC0031 2018-01-26/05:55