Der legendäre und kritische Investor hat eine neue Gefahr für die Demokratie ausgemacht: Große Social-Media-Plattformen wie Facebook. In Davos skizziert der Milliardär ein düsteres Szenario der totalitären Kontrolle.

Es ist schon zu einem Davoser Ritual geworden: Am vorletzten Abend des alljährlichen Weltwirtschaftsforums lädt Starinvestor George Soros zum Dinner ins Hotel Seehof, um zum politischen und wirtschaftlichen Rundumschlag auszuholen. Normalerweise kriegen dabei vor allem Autokraten und populistische Politiker ihr Fett weg - von Wladimir Putin bis hin zu Donald Trump. Doch an diesem Donnerstagabend hat sich der Milliardär einen neuen Gegner ausgesucht: Die großen US-Tech-Konzerne wie Google und Facebook.

"Soziale-Medienunternehmen täuschen ihre Nutzer, indem sie ihre Aufmerksamkeit manipulieren und diese auf ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen lenken", sagte der 87 Jahre alte Investor in Davos. In ihren Anfängen hätten Firmen wie Facebook und Google innovativ und befreiend gewirkt. Doch seitdem sich diese Konzerne zu mächtigen Monopolen entwickelt hätten, würden sie Innovationen eher behindern.

Der Philanthrop schleuderte noch einen viel schlimmeren Vorwurf hinterher: Die sozialen Medien würden Einfluss darauf nehmen, wie die Menschen denken und sich verhalten, ohne dass sich letztere darüber überhaupt bewusst seien. "Das hat weitreichende negative Konsequenzen für die Funktionsweise von Demokratien, vor allem aber auf die Integrität von Wahlen", so Soros, der mit seiner Open Society Foundations dafür kämpft, die freiheitliche Grundordnung weltweit zu verteidigen.

Facebook war wegen der Verbreitung von Falschmeldungen in den vergangenen Jahren immer mehr in die Kritik geraten. So war Russland ...

