Haben Männer und Frauen die gleichen Karrierechancen? Ein neuer Index exklusiv für die WirtschaftsWoche bildet die Zukunftsperspektiven der Geschlechter ab.

Frauen und Männer liegen in ihrem Vertrauen, dass ihnen in der Zukunft eine Karriere gelingt, gar nicht so weit auseinander. 67 Prozent der Frauen und 77 Prozent der Männer vertrauen darauf, dass sie einen Führungsjob bekommen. Vorherrschend ist mittlerweile ein Klima, in dem die Mehrzahl der Frauen positiv denkt - auch wenn heute erst acht Prozent der Vorstände der größten deutschen Unternehmen Frauen sind.

Die Mehrheit der Angestellten schätzt die Rahmenbedingungen für ihre Karriere als gut ein. Das hat McKinsey als Mitglied des Netzwerks Initiative Chefsache mit 23 Unternehmen wie Allianz, BASF, Siemens und auch Organisationen wie der Fraunhofer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...