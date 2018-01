Der Insolvenzmarkt sortiert sich neu, doch die Dominanz der großen Player ist ungebrochen: 50 Kanzleien bearbeiten fast die Hälfte der deutschen Unternehmenspleiten. Wer 2017 bei Gerichten und Gläubigern punkten konnte.

Das jüngste Gipfeltreffen der deutschen Insolvenzszene fand vor weitgehend leeren Rängen statt. Fast 5000 Plätze fasst die Estrel Convention Hall II in Berlin Neukölln. Doch nur rund 300 Gläubiger kamen am 24. Januar in die Veranstaltungshalle, um Einblick zu erhalten in eine der spektakulärsten Großinsolvenzen der deutschen Wirtschaftsgeschichte: Die Pleite von Air Berlin. Gleichwohl ballte sich auf der Bühne und in den ersten Reihen des Saals der insolvenzrechtliche Sachverstand. Schließlich haben bei Air Berlin die Granden der Zunft eingecheckt.

Im Cockpit saßen mit Frank Kebekus von Kebekus & Zimmermann und Lucas Flöther von Flöther & Wissing zwei flugerprobte Insolvenzler, die beim Überflug österreichischen Territoriums indes heftigste Turbulenzen zu spüren bekamen. Zuvor hatte Flöther schon beim ostdeutschen Fahrradbauer Mifa in die Pedale getreten. Sein Lohn: reichlich rote Schokoherzen und mit 62 Verfahren ein vorderer Rankingplatz.

Neben den Chefpiloten überzeugte auch die Crew. Stefan Denkhaus von BRL Boege Rohde Luebbehuesen (37 Verfahren), der den branchenweit grassierenden Auftragsmangel wohl allenfalls aus Erzählungen kennt, war ebenso an Bord wie Freshfields und die Frankfurter Shootingstars von Finkenhof. Arndt Geiwitz von SGP Schneider Geiwitz & Partner (85 Verfahren) tummelte sich derweil bei Lufthansa / Eurowings in der ersten Beraterklasse. Rainer Eckert, Kanzleivorsteher von Eckert Insolvenzrecht (66 Verfahren), darf als Sonderinsolvenzverwalter den Luftraum überwachen und amtet nebenher bei den Paracelsus-Kliniken und der Schuhfirma Leiser als Sachwalter. KPMG, Roland Berger und Falkensteg übernahmen die Abfertigung am Boden und die Berliner Spezialisten von Voigt Salus (79 Verfahren) grätschten beim Gerichtsboarding des Niki-Verfahrens in der Hauptstadt dazwischen.

Doch auch jenseits von Air Berlin zierten 2017 etliche prominente Verfahren die Insolvenzakten deutscher Amtsgerichte. Den wohl sonnigsten Fall bekam Horst Piepenburg mit Solarworld. Er machte sich daran, Sicherheiten freizuschaufeln und Investoren aufzutreiben. Am Ende gelang es ihm, Solarworld zu verkaufen und die kanzleiinterne Statistik von Piepenburg-Gerling auf 56 Verfahren zu päppeln. In identischer Dimension bewegt sich Anchor, wo Martin Hörmann als Küchenchef bei Alno wirbelte, kurz nach Küchenschluss noch einen Käufer fand und sich nun der kriminalistischen Aufarbeitung des Falls widmen darf. Die passende Nervennahrung könnte Hörmanns Anchor-Kollege Robert Hänel beisteuern, der den Wurst-und Fleischwarenhersteller Lutz Food am Wickel hatte.

Für die Verpflegung mit Süßem wäre indes Rolf Rattunde der beste Ansprechpartner. Er steuerte die Euromar Kakaofabrik mit zuletzt fast einer Milliarde Euro Umsatz durchs Verfahren - inklusive rettendem Verkauf. Auch sonst erfreuten sich Leonhardt Rattunde mit insgesamt 72 Verfahren eines gehaltvollen Jahres. Dichtauf folgt Jaffé (69 Verfahren), mit einem deutlichen Sprung nach oben. Wacker geschlagen haben sich auch Pohlmann Hofmann (80 Verfahren), Schiebe und Collegen (65 Verfahren) sowie Siemon Insolvenzmanagement (45 Verfahren). Höchster Neueinsteiger in den Inso-Charts sind derweil HGW Rechtsanwälte, die mit 53 Verfahren vor Westhelle & Partner (52 Verfahren) liegen.

Die Top-50-Insolvenzkanzleien

