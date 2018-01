=== *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Januar PROGNOSE: 112 zuvor: 112 *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen Januar PROGNOSE: 105 zuvor: 105 *** 09:00 DE/CDU/CSU und SPD, Beginn der Koalitionsverhandlungen, Berlin *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Dezember Geldmenge M3 PROGNOSE: +4,9% gg Vj zuvor: +4,9% gg Vj Drei-Monats-Rate M3 PROGNOSE: +5,0% gg Vj zuvor: +5,0% gg Vj *** 10:00 EU/EZB, Ergebnis der Umfrage "Survey of Professional Forecasters" 1Q 10:00 DE/Bundeswahlleiter, PK zu "Ergebnisse der repräsentativen Wahlstatistik der Bundestagswahl 2017", Berlin *** 10:30 GB/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: +0,4% gg Vq/+1,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+1,7% gg Vj 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 13:30 US/Colgate-Palmolive Co, Ergebnis 4Q, New York *** 14:00 DE/IG Metall, PK nach ao Vorstandssitzung zum weiteren Vorgehen im Tarifkonflikt in der Metall- und Elektroindustrie, Frankfurt *** 14:30 US/BIP 4Q (1. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: +2,9% gg Vq zuvor: +3,2% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,3% gg Vq zuvor: +2,1% gg Vq *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Dezember PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: bestätigt +1,3% gg Vm 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** - CH/World Economic Forum (WEF), Abschluss Jahrestreffen (seit 23.1.), u.a. Rede von US-Präsident Trump (14:00), Davos - EU/Ratingüberprüfung für Estland (Moody's), Frankreich (Fitch), Liechtenstein (S&P), Österreich (Fitch), Slowakei (S&P), Weißrussland (Fitch) - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Australien geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

January 26, 2018

