Der Zimmer-Vermittler Airbnb hat laut Medienberichten erstmals seit seiner Gründung im Jahr 2008 ein Geschäftsjahr mit einem Gewinn abgeschlossen.

Der Apartment-Vermittler Airbnb hat nach einem Zeitungsbericht erstmals in seiner Firmengeschichte ein Geschäftsjahr mit Gewinn abgeschlossen. Das 2008 gegründete Unternehmen habe 2017 vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen rund 100 Millionen Dollar (81 Mio. Euro) verdient, berichtete die "Financial Times" am Donnerstag unter Berufung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...