BREXIT - Die EU will den Scheidungsvertrag mit Großbritannien um mehrere Bereiche erweitern: "Geistige Urheberrechte, laufende öffentliche Auftragsverfahren, mit dem Austritt verknüpfte Zollangelegenheiten, der Schutz privater Daten und die Nutzung von vor dem Austritt erlangter und verarbeiteter Informationen" müssten ebenfalls in dem Vertrag geregelt werden, heißt es in den neuen EU-Richtlinien für die Brexit-Verhandlungen. Das Papier liegt dem Handelsblatt vor. Die EU-27 erteilt ihrem Unterhändler Michel Barnier damit ein rechtsverbindliches Mandat für die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen. Der Allgemeine Rat der Europaminister werde es am Montag voraussichtlich weitgehend unverändert absegnen, sagten EU-Diplomaten. Die Europaminister wollen sich zudem eine Hintertür öffnen, um Großbritannien im Notfall länger im Binnenmarkt und in der Zollunion halten zu können. (Handelsblatt S. 8)

RENTE - Zum Auftakt der Koalitionsverhandlungen fordern die Arbeitgeber von CDU, CSU und SPD, ihre rentenpolitischen Vorhaben aus den Sondierungsgesprächen zu vertagen. "Die rentenpolitischen Vereinbarungen im Sondierungspapier würden milliardenschwere Zusatzbelastungen für die Rentenversicherung bedeuten", kritisiert die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA). Ein stabiles Rentenniveau bis 2025 könnte 15 Milliarden Euro kosten, wird befürchtet. (FAZ S. 19)

DIESEL - Auf dem Automarkt erfüllt derzeit nur ein Dieselmodell eines deutschen Herstellers die strengen neuen Abgasnormen im Straßentest: der neue Mercedes-Benz CLS Diesel. Außer der Luxus-Limousine von Daimler stammen alle übrigen neu zugelassenen Fahrzeugmodelle von der französischen PSA-Gruppe (Peugeot, Opel, DS), Volvo und Kia. Dies teilte das Bundesverkehrsministerium auf eine Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion mit. "Dass bislang nur ein einziges deutsches Dieselmodell die strengeren Vorschriften einhält, zeigt, dass bei der deutschen Autoindustrie immer noch Welten zwischen Ankündigung und Umsetzung liegen", kritisiert der Grünen-Verkehrsexperte Stephan Kühn, der zugleich Mitglied des Verkehrsausschusses im Bundestag ist. (Funke Mediengruppe)

ITALIEN - Extrem hohe öffentliche Schulden, Mangel an Investitionen von Staat und Wirtschaft: Das Centrum für Europäische Politik (cep) warnt, dass die sich zuspitzende Wirtschaftskrise in Italien zunehmend zum Problem für die Eurozone werden könnte. "Italien ist das größte Sorgenkind der Eurozone. Es besteht die Gefahr, dass das Land zum zweiten Griechenland wird", sagte Matthias Kullas, Co-Autor einer neuen Studie der Freiburger Denkfabrik, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Redaktion zitiert aus dem ihr vorliegenden Papier: "Die italienische Kreditfähigkeit erodiert seit 2010 kontinuierlich." Dabei wurde das Kreditverhalten von Staat, Finanzwirtschaft, Unternehmen und Verbrauchern untersucht. (Funke Mediengruppe)

KI - Der Vize-Präsident der EU-Kommission, Andrus Ansip, fordert mehr Geld für die Entwicklung von Technologien künstlicher Intelligenz. "Wenn wir in Europa führend sein wollen bei künstlicher Intelligenz, müssen wir zweifellos viel mehr investieren", sagte der für Digitalpolitik zuständige Este dem Handelsblatt. "Die Konkurrenz ist hart, auf anderen Kontinenten werden Milliarden investiert." Die Forschungsförderung aus dem EU-Haushalt müsse daher im neuen Finanzrahmen ambitioniert sein, trotz durch den Brexit verursachter Engpässe. (Handelsblatt S. 12)

STUTTGART 21 - Das umstrittene Prestigeprojekt Stuttgart 21 könnte noch später fertig und auch noch teurer werden als geplant. Nach Informationen aus dem Aufsichtsrat steigen die Kosten für den Tiefbahnhof auf bis zu 8,2 Milliarden Euro. Darin enthalten sind Projektkosten von 7,7 Milliarden und ein Risikopuffer von bis zu 500 Millionen Euro. Spätestens 2025 soll der Bahnhof in Betrieb gehen, ursprünglich war 2021 geplant. Den neuen Zeit- und Kostenplan will der Bahn-Aufsichtsrat an diesem Freitag billigen. (SZ S. 17/FAZ S. 20)

IG METALL - Die Entscheidung, ob Deutschlands Schlüsselindustrie großflächig lahmgelegt wird, liegt in der Hand der IG Metall. Streiks würden die Wirtschaft hart treffen. Aber auch die geforderte kürzere Arbeitszeit kann das Wachstum um einen halben Punkt bremsen. (Handelsblatt S. 10)

INTERNETKONZERNE - Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) fordert mehr Regeln für die neuen Internetgiganten. "Die wertvollsten Unternehmen der Welt haben zwei Dinge gemeinsam: Sie sind Internetkonzerne und verfügen inzwischen über eine Markt- und Datenmacht, die die wenigsten vor ein paar Jahren für möglich gehalten hätten", sagte sie. "Nicht zuletzt weil sie eine solch immense wirtschaftliche Bedeutung haben, ist es notwendig, Regeln zu setzen. Wir müssen mit einem modernen Kartellrecht Wettbewerb sichern, die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher schützen und dafür sorgen, dass Internetkonzerne angemessene Steuern zahlen." (Handelsblatt S. 12)

