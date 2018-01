Schon oft genug hat Donald Trump klar gemacht, dass ihm die Ermittlungen in der Russland-Affäre nicht passen. Das Ganze sei eine "Hexenjagd", sagte er bereits mehrfach. Jetzt heißt es, der Präsident habe den Sonderermittler entlassen wollen.

US-Präsident Donald Trump hat einem Medienbericht zufolge die Entlassung von FBI-Sonderermittler Robert Mueller in der Russland-Affäre angeordnet - dann aber wieder davon Abstand genommen. Der Anwalt des Weißen Hauses, Don McGahn, hatte der "New York Times" vom Donnerstag nach im Sommer mit seinem Rücktritt gedroht, sollte er gezwungen werden, die Anordnung an das Justizministerium zu überbringen. Die Zeitung zitierte für ihren Bericht vier Personen, die Trumps vermeintliche Absicht kannten.

Wie die "New York Times" schrieb, forderte Trump Muellers Entlassung im Juni, wenige Wochen nach dessen Ernennung durch den stellvertretenden Justizminister Rod Rosenstein. Der Präsident argumentierte damals, Mueller ...

