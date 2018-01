The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA XS1760775145 EIB EUR. INV.BK 18/25 MTN BD02 BON MXN N

CA 3TIA XFRA CA29877A1066 EUROPEAN ELECTR. METALS EQ00 EQU EUR N

CA SGLE XFRA DE000A2G8YM4 SGL CARBON SE O.N. NEUE EQ00 EQU EUR Y