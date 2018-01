The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000HSH31X4 HSH NORDBANK MZ C 8 12/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA RU000A0JTKZ1 RUSSIAN FED. 13-18 BD02 BON RUB N

CA XFRA US912828P204 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA US912828UJ76 US TREASURY 2018 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1023246843 WORLD BK 14/18 MTN BD02 BON BRL N

CA BIOS XFRA DE000A2E4TS2 BIOTEST AG ST Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y

CA BIOV XFRA DE000A2E4TV6 BIOTEST AG VZO Z.VERK. EQ00 EQU EUR Y