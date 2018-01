The following instruments on XETRA do have their first trading day 26.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 26.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A1ZGE4 AUSTRIA 18/28 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0250355 QNB FINANCE 2023 MTN BD00 BON AUD N

CA XFRA AU3FN0040549 BK OF QUEENSL. 2023 FLR BD00 BON AUD N

CA XFRA DE000A2G8V17 NIEDERS.SCH.A.18/28 A.879 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA63 DZ BANK CLN E.9426 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AA97 DZ BANK CLN E.9429 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5ABA8 DZ BANK CLN E.9430 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DG4UDN5 DZ BANK IS.A841 VAR BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PDR8 DEKA FESTZINS ANL 18/30 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0PEL9 DEKA STUFENZINS ANL 18/28 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5J59 LB.HESS.THR.CARRARA01M/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB5K56 LB.HESS.THR.CARRARA01Q/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB2TH8 NORDLB FESTZINSANL.11/18 BD02 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB2JE3 NRW.BANK 18/23 BD02 BON EUR N

CA XFRA ES0000012B39 SPANIEN 18-28 BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0013312774 AGENCE FSE DEV. 18-28 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US64952XCT63 N.Y.LIFE GLB FDG 18/20FLR BD02 BON USD N

CA XFRA US690742AH44 OWENS CORNG NEW 18/48 BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAE40 TENCENT HLDGS 18/23 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAG97 TENCENT HLDGS 18/28 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAH70 TENCENT HLDGS 18/38 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88032XAJ37 TENCENT HLDGS 18/23FLRMTN BD02 BON USD N

CA XFRA US9128283S79 US TREASURY 2020 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1760129608 SPAREBK 1 BOLIG.18/25 MTN BD02 BON EUR N