The following instruments on XETRA do have their last trading day on 26.01.2018

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 26.01.2018



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A0SNB3 ERSTE GP BNK 12-18 FLRMTN BD00 BON EUR N

CA XFRA AU3CB0204857 AFR. DEV. BK 13/18 BD00 BON AUD N

CA XFRA BE0001714659 FLAEMISCHE GEM. 12-18 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA CA29410ZAG06 EPCOR UTILITIES 2018 MTN BD00 BON CAD N

CA XFRA CH0118532834 RABOBK NEDERLD 11-18 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A1HD5X3 UNICR.BK IR.13/18 FLR MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MBCR9 THUERINGEN LS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1MLN66 THUERINGEN LS 12/18 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0204819301 EFG FUND.GG 13-23 FLR BD01 BON CHF N

CA XFRA DE0001053437 BAYERN LSA 12/18 S124 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH31A2 HSH SOMMERZI 12/18 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LBB59P2 DEKABANK DGZ IHS.783 DZF BD01 BON EUR N

CA 4SNR XFRA ES00000123Q7 SPANIEN 12-18 BD01 BON EUR N

CA XFRA FR0010999482 BANQUES POPUL.CB 11/18 BD01 BON EUR N

CA RN4A XFRA PTRELBOE0017 REN-REDES ENERGET. 13/18 BD01 BON EUR N

CA 6MKA XFRA US58933YAC93 MERCK CO. 12/18 BD01 BON USD N

CA XFRA US912803AU74 US TR.STRIPS08/15/2020PRI BD01 BON USD N

CA XFRA US912828PT14 US TREASURY 2018 BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KQ23 US TR.STRIPS02/15/2018INT BD01 BON USD N

CA XFRA US912833KU35 US TR.STRIPS02/15/2019INT BD01 BON USD N

CA XFRA US912833LB45 US TR.STRIPS11/15/2020INT BD01 BON USD N

CA XFRA XS0878855773 SIBUR SECS 13/18 REGS BD01 BON USD N

CA 9B03 XFRA XS0882166282 BRFKREDIT 13/18 MTN BD01 BON EUR N

CA 0SE7 XFRA XS0882814386 SWEDEN,KINGDOM 13/18 REGS BD01 BON EUR N