FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 26.01.2018 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.01.2018 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 26.01.2018

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.01.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

YV5 XFRA JP3946600008 YUSEN LOGISTICS CO. LTD.

DDJ XFRA JP3549100000 SAMURAI + J PARTNERS CO.