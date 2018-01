Der Industriegasespezialist Praxair, Inc. (ISIN: US74005P1049, NYSE: PX) meldet eine Quartalsdividende von 0,8250 US-Dollar je Aktie. Damit erhöht das Unternehmen die Dividendenausschüttung im Vergleich zum Vorquartal um 5 Prozent. Praxair hat damit das 25. Jahr in Folge die Dividende angehoben. Der Konzern schüttet auf das Jahr hochgerechnet 3,30 US-Dollar an seine Investoren aus. Dies entspricht beim derzeitigen Aktienkurs von 162,09 US-Dollar ...

