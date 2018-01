Von Lucy Craymer

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Börsen setzt sich das uneinheitliche Bild der Wall Street vom Vorabend am Freitag fort. Sind es die Bankenwerte in Hongkong, die den dortigen Aktienmarkt befeuern, zeigt sich der Nikkei in Tokio einmal mehr als Spielball des Devisenmarktes. Denn der US-Dollar hatte zunächst mit den Aussagen von US-Präsident Donald Trump deutlich zugelegt, kommt aber am Morgen schon wieder etwas zurück. Der Dollar werde "stärker und stärker werden, und letztlich möchte ich einen starken Dollar sehen", hatte Trump in einem Interview gesagt.

Der Dollar legte daraufhin in zwei Wellen bis auf das Tageshoch von 109,77 Yen zu von Wechselkursen um 108,50 davor. Aktuell geht die US-Devise bei 109,47 Yen um. Der übergeordnete Abwärtstrend des Dollar sei weiter intakt, ihn zu verlassen werde ein weiter Weg, kommentiert Kundenberater Stuart Ive von OM Financial die Wechselkursentwicklung. Er sieht die Dollarstärke also als kurzfristigen Effekt an.

Spiegelbildlich verläuft die Entwicklung am japanischen Aktienmarkt. Zunächst stieg der Nikkei-225 um 0,5 Prozent, doch mit dem dann wieder anziehenden Yen drehten die Kurse ins Minus. Der Nikkei-225 verliert 0,2 Prozent auf 23.624 Punkte. Die Kernverbraucherpreise in Japan sind derweil im Dezember im erwarteten Rahmen gestiegen und sorgen für keine erkennbaren Impulse. Zwar hievten die Salatpreise die Verbraucherpreise insgesamt um 1 Prozent auf Jahressicht in die Höhe, allerdings tangierte das nicht die Kernrate, die um 0,9 Prozent exakt wie erwartet stieg.

Auch das Protokoll der vergangenen Notenbanksitzung bewegt nicht, zumal sich Japans Notenbanker am Dienstag erst zu Wort gemeldet hatten und dabei die expansiven Geldpolitik ohne Änderungen bestätigten.

Hongkong liegt vorn

In Hongkong und Seoul marschieren die Leitindizes wieder in Richtung Rekordhochs auf Schlusskursbasis. Die meisten anderen Börsen verharren in der Nähe ihrer Vortagesschlusskurse. In Australien und Indien sind die Finanzmärkte wegen Feiertagen geschlossen.

In Schanghai steigt der Composite um 0,4 Prozent auf 3.570 Zähler, in Hongkong legt der HSI nach den deutlichen Vortagesverlusten um 1,4 Prozent zu - befeuert von einer Erholung der Finanzwerte. Morgan Stanley hat sich positiv zum Sektor geäußert und die Kursziele etlicher Bankenwerte deutlich erhöht. Die Analysten haben zudem ihre Gewinnschätzungen nach oben genommen. Im Versicherungssektor ziehen China Life und Ping An um mehr als 1 Prozent an, China Construction Bank steigen in ähnlicher Größenordnung. Auch das Schwergewicht Tencent erholt sich um 2 Prozent. Schwach präsentiert sich dagegen der Immobiliensektor.

Der übergeordnete Dollaranstieg belastet derweil an den Rohstoffmärkten die Preise. Nach einem frischen Dreijahreshoch verbilligt sich Erdöl der Sorte Brent am Morgen um 0,3 Prozent auf 70,21 US-Dollar. Der Goldpreis steigt dagegen wieder leicht, nachdem er mit dem Dollaranstieg zunächst deutlich gefallen war.

=== S&P/ASX 200 (Sydney) Feiertag Nikkei-225 (Tokio) 23.620,56 -0,21% +3,76% 07:00 Kospi (Seoul) 2.569,71 +0,29% +4,14% 07:00 Schanghai-Comp. 3.561,47 +0,37% +7,66% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 33.105,24 +1,38% +10,22% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.573,40 +0,02% +5,56% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.844,93 -0,05% +2,73% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:34 Uhr % YTD EUR/USD 1,2431 +0,5% 1,2372 1,2404 +3,5% EUR/JPY 135,92 +0,2% 135,71 135,41 +0,5% EUR/GBP 0,8765 +0,0% 0,8764 0,8706 -1,4% GBP/USD 1,4181 +0,5% 1,4113 1,4249 +4,9% USD/JPY 109,33 -0,3% 109,66 109,15 -2,9% USD/KRW 1065,00 -0,1% 1066,20 1061,79 -0,2% USD/CNY 6,3298 +0,1% 6,3238 6,3303 -2,7% USD/CNH 6,3312 -0,1% 6,3376 6,3371 -2,8% USD/HKD 7,8179 +0,0% 7,8176 7,8172 +0,1% AUD/USD 0,8054 +0,6% 0,8006 0,8073 +3,0% NZD/USD 0,7338 +0,6% 0,7293 0,7354 +3,4% Bitcoin BTC/USD 11.300,12 1,25 11.160,14 11.285,79 -21,97 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,38 65,51 -0,2% -0,13 +8,2% Brent/ICE 70,22 70,42 -0,3% -0,20 +5,4% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.352,58 1.348,04 +0,3% +4,54 +3,8% Silber (Spot) 17,44 17,27 +1,0% +0,17 +3,0% Platin (Spot) 1.013,60 1.016,00 -0,2% -2,40 +9,1% Kupfer-Future 3,20 3,20 -0,0% -0,00 -2,7% ===

