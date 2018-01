MEDIGENE ist spezialisiert auf Krebsimmuntherapien. Die umfangreichen Forschungen hierzu verlangen Kooperationenmit anderen Spezialisten unter dem SammelbegriffTCR-Technologie. Die Umsatzzahlen sind nicht brauchbar und die Gewinne noch weniger. Rund 300 Mio. € Marktwert enthalten also zu gut 80 % Erfolge in der Forschung. Jede positive Meldung auf diesem Gebiet führt zu umfangreichen Spekulationen. Wir gehen eine Anfangsposition bis maximal 14 € ein. Gibt es eine technische Korrektur bis vielleicht 12 €, bauen wir diese Position weiter aus. Gibt es einen Sprung nach oben, warten wir eine technische Korrektur ab, um dann gleichfalls die Position aufzustocken. Auf die Beurteilung der Immuntherapie kommt es insgesamt an.



Dies ist ein Ausschnitt aus der Actien-Börse Nr. 4 vom 27.1.2018.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info