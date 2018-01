Luzern - Martin Schwab übernimmt am 3. April 2018 die operative Leitung der CKW. Der 51jährige Schwab tritt die Nachfolge von Felix Graf an, der - wie bereits früher kommuniziert - CEO der NZZ Mediengruppe wird. Martin Schwab hat seit 2011 als Chief Financial Officer der Axpo Holding AG die heutige Struktur der Axpo im Finanzbereich entwickelt und optimiert sowie verschiedene strategische Projekte erfolgreich geführt, wie die Energiedienstleisterin am Freitag mitteilt.

«Ich bin erfreut, mit Martin Schwab den bestqualifizierten Nachfolger in den Reihen des Axpo Konzerns gefunden zu haben», so CKW Verwaltungsratspräsident und Axpo CEO Andrew Walo. «Als erfahrene Führungskraft mit überzeugender Persönlichkeit bringt ...

