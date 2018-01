Die US-Bank JPMorgan hat Salzgitter AG nach der jüngsten Rally von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft. Das Kursziel für die Aktie wurde aber von 40 auf 42 Euro angehoben, wie Analyst Fraser Jamieson in einer am Freitag vorliegenden Studie schrieb. Die Salzgitter-Aktie zog in den vergangenen sechs Monaten um 35 Prozent an und war damit einer stärksten MDax-Werte in diesem Zeitraum. Zudem ist das Papier mit Kursen über der 50-Euro-Marke so teuer wie seit Mitte 2011 nicht mehr./zb Datum der Analyse: 26.01.2018

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0001 2018-01-26/05:51

ISIN: DE0006202005