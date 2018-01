IRW-PRESS: Endeavour Silver Corp.: Endeavour Silver gibt Produktions- und Kostenprognose für 2018 bekannt und setzt sich eine Produktionssteigerung um 20 % auf 5,8 - 6,4 Millionen Unzen Silber und 58 - 64.000 Unzen Gold bzw. 10,2 - 11,2 Millionen Unzen

Vancouver, Kanada - 25. Januar 2018 - Endeavour Silver Corp. (TSX: EDR, NYSE: EXK - http://www.commodity-tv.net/c/mid,37004,PDAC_2017/?v=297365) hat heute die Produktions- und Kostenprognose 2018 für seine drei Betriebsstätten und ein Erschließungsprojekt in Mexiko bekannt gegeben. Es sind dies die Mine Guanaceví im Bundesstaat Durango, die Minen Bolañitos und El Cubo im Bundesstaat Guanajuato und die Mine El Compas im Bundesstaat Zacatecas, die sich derzeit in Erschließung befindet.

Die Silberäquivalentproduktion wird im Jahr 2018 gegenüber 2017 voraussichtlich um 20 % steigen. Endeavour prognostiziert in allen drei bestehenden Minen eine höhere Silber- und Goldproduktion. Auch in der neuen vierten Mine El Compas, wo ab Ende Juli ein kommerzieller Produktionsbetrieb starten soll, wird mit einer Steigerung der Erstproduktion bis Ende März gerechnet.

Aufgrund der prognostizierten Produktionssteigerung werden auch die Cashkosten und die Instandhaltungskosten (AISC) im Jahr 2018 gegenüber 2017 sinken. Das Investitionsbudget 2018 wird sich gegenüber 2017 erhöhen. Grund ist hier die Erschließung der neuen Mine El Compas und der zwei neuen hochgradigen Erzkörper bei Guanacevi. Das Explorationsbudget wird hingegen sinken, nachdem sich der Schwerpunkt in diesem Jahr vermehrt auf Erschließungsaktivitäten verlagern wird.

Produktionsprognose 2018

Die Silberproduktion wird sich voraussichtlich zwischen 5,8 und 6,4 Millionen Unzen und die Goldproduktion zwischen 58.000 und 64.000 Unzen bewegen. Die Silberäquivalentproduktion wird, wie auch in der nachstehenden Tabelle ersichtlich, auf zwischen 10,2 und 11,2 Millionen Unzen geschätzt (Silber-Gold-Verhältnis 75:1).

Mine Ag (Mio. Au (Tsd. Ag-Äqu. Tonnen/Tag

Unzen) Unzen) (Mio. (t/d) Unzen) Guanacevi 2,2-2,5 5,0-5,5 2,6-2,9 900-1.050 Bolanitos 1,0-1,1 23,5-25,52,8-3,0 1.100-1.25

El Cubo 2,5-2,7 22,5-24,54,2-4,5 1.300-1.45 0

El Compas 0,1-0,1 7,0-8,5 0,6-0,8 0-250(1) Gesamt 5,8-6,4 58,0-64,010,2-11,2 3.300-4.00 0 (1) El Compas soll planmäßig Ende Juli 2018 mit der kommerziellen Produktion starten.

Bradford Cooke, CEO von Endeavour, erklärt: Wir freuen uns auf ein deutlich besseres Jahr 2018, in dem wir infolge einer verbesserten Betriebsleistung in jeder der drei bestehenden Minen und der Erschließung unserer vierten Mine auf Produktionsniveau mit einer höheren Produktionsquote und geringeren Kosten rechnen.

Guanacevi sollte im Laufe des Jahres laufend bessere Zahlen liefern, nachdem die Mine ihre betrieblichen Probleme im vergangenen Jahr erfolgreich gemeistert hat. Sowohl Bolanitos als auch El Cubo sollten aufgrund einer stabilen Durchsatzrate, höherer Silbergehalte und besserer Metallausbeuten höhere Produktionszahlen liefern.

Nachdem die Bauarbeiten bei El Compas kurz vor dem Abschluss stehen, freuen wir uns schon darauf, Endeavours vierte Mine im dritten Quartal in einen kommerziellen Produktionsbetrieb überzuführen. In den nächsten Monaten erwarten wir eine Reihe potenzieller Entwicklungen von großer Bedeutung, die unser künftiges Wachstum maßgeblich beeinflussen werden:

- Aktualisierung und Optimierung des Bau- und Minenplans und der Wirtschaftskennzahlen für das Projekt El Compas - Fertigstellung der Bauarbeiten und Inbetriebnahme des Produktionsbetriebs bei El Compas - Veröffentlichung einer optimierten Vormachbarkeitsstudie für Terronera - Erhalt der endgültigen umweltrechtlichen Genehmigungen für Terronera von Regierungsseite - Laufende Explorationsergebnisse aus Parral und anderen Projekten - Weitere Übernahmen zur Erweiterung unseres Portfolios an Erschließungsprojekten

Insgesamt sollte sich 2018 zu einem ertragreichen Jahr für die Aktionäre von Endeavour Silver entwickeln. Wir wollen damit unter Beweis stellen, dass wir einer nachhaltigen Betriebsführung in unseren bestehenden Minen verpflichtet sind und daneben auch in geplante Erschließungsprojekte investieren wollen, um unser zukünftiges Wachstum zu beschleunigen.

In Betrieb befindliche Minen

Die Leistungszahlen von Guanaceví sollten sich im Laufe des Jahres 2018 weiter verbessern. Nach Lösung verschiedener betrieblicher Probleme im Jahr 2017 hat die Unternehmensführung vor kurzem ein siebenmonatiges Einschulungsprogramm für das Personal vor Ort eingeführt, um die Produktivität der Mitarbeiter zu steigern und die Kosten zu senken. Der Durchsatz der Anlage sollte sich von 900 Tagestonnen im 4. Quartal 2017 auf 1.050 Tagestonnen im 4. Quartal 2018 erhöhen, sodass im Jahr 2018 ein durchschnittlicher Durchsatz von 1.000 Tagestonnen erzielt wird. Derzeit werden bei Milache und SCS zwei neue Erzkörper erschlossen, wo noch vor Jahresende mit der Produktion begonnen werden soll, um die Arbeitslast in Porvenir Norte und Santa Cruz zu senken und die betriebliche Flexibilität zu steigern.

Bei Bolañitos wird mit einem stabilen Förderbetrieb und einem Anlagendurchsatz von 1.200 Tagestonnen - ähnlich wie im Jahr 2017 - gerechnet. Das Material stammt in erster Linie aus den Erzkörpern der Erzgänge LL-Asunción und Plateros sowie aus Hinterfüllung historischer Minen. Die Silbergehalte werden voraussichtlich höher ausfallen als im Jahr 2017, die Goldgehalte jedoch geringer. Aufgrund von Optimierungsmaßnahmen im Flotationskreislauf Ende des vergangenen Jahres wird eine höhere Metallausbeute erwartet.

Auch bei El Cubo wird eine stabile Produktions- bzw. Durchsatzrate von 1.400 Tagestonnen mit Material aus den Erzgängen V-Asunción, Dolores und San Nicolas erwartet. Es ist mit einer deutlichen Steigerung der Erzgehalte zu rechnen, nachdem in diesem Jahr mit der Förderung aus einem höhergradig mineralisierten Bereich des Erzkörpers V-Asuncion begonnen werden soll. Die Metallausbeute sollte sich nach der Optimierung des Flotationskreislaufs Ende des vergangenen Jahres stetig erhöhen.

Betriebskosten

Die Cashkosten, abzüglich Gold als Nebenprodukt, werden im Jahr 2018 voraussichtlich zwischen 6,00 $ und 7,00 $ pro Unze Silber (Produktion) betragen. Die konsolidierten Cashkosten für die kombinierte Silber- und Goldproduktion dürften voraussichtlich zwischen 10,00 $ und 11,00 $ pro Unze Silber bzw. zwischen 750 $ und 800 $ pro Unze Gold ausmachen.

Die nachhaltigen Gesamtkosten (AISC), abzüglich Gold als Nebenprodukt, entsprechend dem World Gold Council Standard, werden für das Jahr 2018 auf zwischen 15,00 $ und 16,00 $ pro Unze gefördertes Silber geschätzt und spiegeln die neuen Investitionen in Explorations- und Erschließungsprogramme wider. Bei Ausgrenzung nicht zahlungswirksamer Posten, wie z.B. Kompensationszahlungen auf Aktienbasis, ist mit AISC zwischen 14,50 $ und 15,50 $ zu rechnen. Wird die Investition in die Erschließung der Erzkörper SCS und Milache bei Guanacevi zu Produktionsstandorten nicht eingerechnet, würden die AISC um 2,00 $ pro Unze auf 13,00 $ bis 14,00 $ pro Unze sinken.

Auf Basis der kombinierten Produkte werden die AISC voraussichtlich zwischen 15,50 $ und 16,00 $ pro Unze Silber bzw. zwischen 1.150 $ und 1.200 $ pro Unze Gold liegen. Die direkten Betriebskosten werden auf einen Bereich zwischen 80 $ und 85 $ pro Tonne geschätzt.

Die Unternehmensführung hat für die Kostenprognosen 2018 folgende Werte angenommen: Silberpreis 17 $ pro Unze, Goldpreis 1.275 $ pro Unze und Wechselkursverhältnis zwischen mexikanischem Peso und US-Dollar 19:1.

Investitionsbudget 2018

Endeavour will im Jahr 2018 rund 48,4 Millionen $ in Kapitalprojekte investieren. 41,1 Millionen $ sollen in die Instandhaltung aller vier Bergbaubetriebe und 7,3 Millionen $ in das Wachstum der beiden Erschließungsprojekte fließen. Auf Basis der aktuellen Metallpreise werden die Investitionen in die Instandhaltung aus dem betrieblichen Cashflow gedeckt.

Das Wachstumskapital in Höhe von 7,2 Millionen $ ist für die Fertigstellung der Bauarbeiten im Projekt El Compas zur Errichtung eines kommerziellen Produktionsbetriebs vorgesehen.

Bei Guanacevi ist für 2018 ein Investitionsbudget in Höhe von 25,9 Millionen $ vorgesehen. Darin enthalten sind auch Instandhaltungskosten von 10,3 Millionen $ für die Erschließung des Zugangs zu den Minen North Porvenir und Santa Cruz auf 9,2 Kilometer. Für die Erschließung der neuen Erzkörper wurden insgesamt 13,3 Millionen $ budgetiert. Ein zusätzlicher Betrag von 2,3 Millionen $ wird in die Infrastruktur vor Ort - einschließlich Anlagen und Büroausrüstung sowie Gebäudeoptimierung - investiert.

Bei Bolañitos ist für 2018 ein Investitionsbudget in Höhe von 2,6 Millionen $ vorgesehen. Darin enthalten ist ein Betrag von 0,5 Millionen $ für die Minenerschließung, um einen Zugang zu den Ressourcen der Erzgänge LL-Asunción und Plateros und zur mineralisierten Hinterfüllung in den historischen Strossen, die nicht in den Ressourcen enthalten ist, zu schaffen. Ein zusätzlicher Betrag von 2,1 Millionen $ soll in die Infrastruktur vor Ort - unter anderem in mobile Geräte und Verarbeitungsanlagen, Büroanlagen und Gebäudeoptimierung - fließen.

Bei El Cubo ist für 2018 ein Investitionsbudget von 12,6 Millionen $ geplant. Dazu zählen 5,9 Kilometer Minenerschließung für 7,6 Millionen $, die Erneuerung der unterirdischen mobilen Gerätschaften für 2,0 Millionen $, die Kapazitätssteigerung des Bergeteichs um 1,8 Millionen $ und zusätzlich 1,2 Millionen $ für die Infrastruktur vor Ort samt Fahrzeugflotte, Anlagen und Geräte, Büroeinrichtung und Gebäudeoptimierung.

Im Jahr 2017 wurden Endeavour von der Regierung die umweltrechtlichen Genehmigungen für die Errichtung der Mine Terronera samt Anlagen erteilt. Das Unternehmen wartet derzeit noch auf die Genehmigungen für die Abraumhalde und den Bergeteich. Nach Erhalt dieser letzten Genehmigungen und unter der Voraussetzung, dass eine positive Produktionsentscheidung gefällt wird und eine geeignete Fremdfinanzierung möglich ist, wird das Budget für das Wachstumskapital 2018 entsprechend angepasst.

Mine Minen-ersSonstigeInstandhaltWachstumsGesamt-k chlie s ungs - apital ßung Kapital-kapital kapital

Guanacev23,6 2,3 25,9 Mio. - 25,9 í Mio. $ Mio. $ $ Mio. $ Bolañito0,5 Mio. 2,1 2,6 Mio. $ - 2,6 s $ Mio. $ Mio. $ El Cubo 7,6 Mio. 5,0 12,6 Mio. - 12,6 $ Mio. $ $ Mio. $ El - - - 7,2 Mio. 7,2 Compas $ Mio. $ Unterneh- - - 0,1 Mio. 0,1 men $ Mio. $

Gesamt 29,0 6,6 41,1 Mio. 7,3 Mio. 48,4 Mio. $ Mio. $ $ $ Mio. $

Explorationsbudget

Im Jahr 2018 plant das Unternehmen ein 44.000 Meter umfassendes Bohrprogramm und will 11,1 Millionen $ in die Erschließung von Brachflächen und Neuland, in den technischen Ausbau und in Grundstückszahlungen in seinen Konzessionsgebieten investieren. In den drei bestehenden Minen sind 17.000 m Kernbohrungen geplant, für welche Kosten in Höhe von 2,8 Millionen $ veranschlagt werden. In den Explorations- und Erschließungsprojekten sind Ausgaben in Höhe von 8,3 Millionen $ geplant, um Bohrungen auf 27.300 Meter durchzuführen, technische Studien zu forcieren und die Auflagen für die Vermögensobjekte zu erfüllen.

Bei El Compas werden 6.600 Bohrmeter - vor allem in den Konzessionen bei Calicanto - absolviert, für welche Kosten in Höhe von 1,0 Millionen $ veranschlagt werden. Im Rahmen der Bohrungen 2018 werden die neuen Zonen mit hochgradiger Mineralisierung in den 2017 entdeckten Erzgängen Misie-Karla-Karla HW und Calicanto getestet.

Bei Terronera werden 1,7 Millionen $ in die Fertigstellung einer neuen Vormachbarkeitsstudie (PFS) und ein 6.600 Meter umfassendes Bohrprogramm investiert. Die Bohrungen 2018 werden sich auf die Erweiterung der Mineralisierung im Erzgang Terronera südöstlich der aktuellen Ressourcen sowie auf die Erkundung weiterer Erzgänge konzentrieren.

Bei Parral werden 2,2 Millionen $ in ein 12.000 Meter umfassendes Bohrprogramm investiert, um die historischen und neuen Ressourcengebiete zu erweitern und eine wirtschaftliche Erstbewertung durchzuführen.

In Chile wird das Unternehmen ein 3.000 Meter umfassendes Bohrprogramm in einem der Konzessionsgebiete umsetzen, um das Vorkommen einer für den Massenabbau geeigneten tafelförmigen Silber-Blei-Zink-Mineralisierung zu erkunden.

ProjektAktivitäten 2018 Bohrmeter Ausgaben (Millionen)

GuanaceBohrungen 6.600 0,8 $ ví BolanitBohrungen 5.400 1,0 $ os El CuboBohrungen 5.000 1,0 $ El Bohrungen 6.600 1,0 $ Compas

TerroneBohrungen/neue PFS 5.400 1,2 $ ra

Parral Bohrungen/PEA 12.000 2,2 $

Guadalupe y Kartierungen - 0,2 $ Calvo

Chile Bohrungen 3.000 1,3 $ Mexiko Holding-Kosten/Grunds - 2,4 $ tückszahlungen

Gesamt 44.000 11,1 $

Über Endeavour - Endeavour Silver Corp. ist ein mittelständisches Edelmetallbergbauunternehmen mit drei hochgradigen, unterirdischen Silber-Gold-Minen in Mexiko. Für 2018 prognostiziert das Unternehmen eine Produktionssteigerung um 20 % auf 10,2 - 11,2 Millionen Unzen Silberäquivalent. Endeavour verfügt über eine Reihe von aussichtsreichen Explorations- und Erschließungsprojekten und plant in den nächsten drei Jahren die Errichtung neuer Minen, um für die nächste Phase des organischen Wachstums gerüstet zu sein. Unser Ziel ist es, uns als führendes Produktionsunternehmen im Silberbergbau zu positionieren.

Kontaktdaten - Weitere Informationen erhalten Sie über: Galina Meleger, Director Investor Relations

Tel (gebührenfrei): (877) 685-9775 Tel: (604) 640-4804 Fax: (604) 685-9744 E-Mail: gmeleger@edrsilver.com Website: www.edrsilver.com

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act der Vereinigten Staaten aus dem Jahr 1995 sowie zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der einschlägigen kanadischen Wertpapiergesetze. In den hier angeführten zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen sind unter anderem auch Aussagen über Endeavours erwartete Leistung im Jahr 2018 sowie über den zeitlichen Ablauf und die Ergebnisse der verschiedenen Aktivitäten enthalten. Das Unternehmen hat nicht die Absicht und ist nicht verpflichtet, solche zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Gesetzen vorgeschrieben.

Zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge von Endeavour und seinen Betriebsstätten wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: Änderungen auf nationaler und regionaler Regierungsebene, Gesetze, Steuern, Regulierungsmaßnahmen, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Kanada und Mexiko, betriebliche oder technische Schwierigkeiten bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, Risiken und Gefahren bei der Mineralexploration, -erschließung und -förderung, der spekulative Charakter der Mineralexploration und -erschließung, Risiken beim Erhalt der nötigen Lizenzen und Genehmigungen, Probleme mit den Besitzrechten sowie Faktoren, die im Abschnitt Risikofaktoren des aktuellen Formulars zur Jahresberichterstattung (40F) bei der SEC und bei den kanadischen Regulierungsbehörden beschrieben sind.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management für angemessen hält. Dazu zählen unter anderem der fortlaufende Betrieb in den Abbaustätten des Unternehmens, keine wesentlichen Änderungen bei den Rohstoffpreisen, ein Abbaubetrieb bzw. eine Herstellung von Bergbauprodukten entsprechend den Erwartungen des Managements, das erwartete Produktionsergebnis und andere Annahmen und Faktoren, die hier beschrieben werden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu wesentlich anderen Ergebnissen führen können als erwartet, beschrieben, geschätzt oder beabsichtigt. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen wesentlich von solchen Aussagen oder Informationen abweichen. Den Lesern wird empfohlen, sich nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen zu verlassen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42225 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42225&tr=1

