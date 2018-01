Der Dax dürfte zum Wochenschluss wieder höher in den Handel starten. Banken und Broker erwarten den Leitindex am Freitag 0,33 Prozent höher bei 13.345 Punkten. Am Donnerstag hatte das deutsche Börsenbarometer wegen der erneuten Euro-Aufwertung 0,9 Prozent auf 13.298 Punkte verloren. Die Gemeinschaftswährung notierte am Freitag Morgen mit 1,2445...

Den vollständigen Artikel lesen ...