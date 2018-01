Reinhold Würth hat aus einer Schraubenhandlung einen Weltkonzern geformt. Die Unternehmerlegende über Leidenschaft, Arroganz, Innovation - und über den Wert des Handschlags als Symbol des Vertrauens.

WirtschaftsWoche: Herr Würth, mit gerade mal 19 Jahren haben Sie die Schraubenhandlung Ihres Vaters übernommen. Waren Sie damit nicht total überfordert?Reinhold Würth: Das war eine schwierige Zeit, keine Frage. Aber wir hatten ja keine Wahl: Ich wollte, dass meine Mutter und mein Bruder etwas zu essen haben und ich natürlich auch. Nach dem plötzlichen Tod meines Vaters war ich über Nacht zum Ernährer der Familie geworden. Da musste ich sehen, dass Geld hereinkam.

Sie wollten überleben und wurden einer der reichsten Deutschen. Worauf führen Sie das zurück?Natürlich hatte ich schon damals den Wunsch, das Unternehmen auszubauen und weiterzukommen. Das ist wie bei jeder Leidenschaft. Wenn Sie Kunst sammeln, dann machen Sie das am Anfang dilettantisch und hobbyhaft. Wenn Sie dann eine Weile in dem Metier drin sind, wird das zur Passion. So war das mit dem Unternehmen auch. Ich habe gemerkt: Ich kann das.

Waren Sie ein Naturtalent?Mein Vater hatte mich toll ausgebildet. Ich habe fünf Jahre mit ihm zusammengearbeitet und bin heute noch sehr dankbar, dass er mich nach den Pflichtschuljahren mit 14 von der Schule genommen und in seinem Betrieb ausgebildet hat. Da habe ich gelernt, anzupacken. Das finde ich auch heute noch relevant: Wir haben in unserer Gesellschaft sehr viele Wissensriesen und eine kleine Armada von Realisierungszwergen.

Wie meinen Sie das?Die Leute trauen sich nicht, Dinge in die Tat umzusetzen. Als Gastprofessor an der Universität Karlsruhe habe ich schon immer zu meinen Studenten gesagt: Ihr könnt das gesammelte Wissen der größten Bibliotheken der Welt haben. Solange ihr mit der Bierflasche vor dem Fernsehapparat sitzt, verändert ihr nichts. Mein Erfolgsrezept heißt: Schaffe!

"Schaffe"?Auf Hochdeutsch: Arbeiten, arbeiten, arbeiten.

So einfach kann es doch nicht sein, einen global erfolgreichen Konzern aufzubauen.Doch. All diese Ratgeber zu "Wie werde ich groß?" oder "Was macht Weltmarktführer aus?" lassen sich subsumieren unter dem Schlagwort "Schaffe".

Aber wenn die Geschäftsidee schlecht ist, bringt viel Fleiß auch nichts. Natürlich müssen Sie auch innovativ sein und gute Ideen haben. Vor allem aber brauchen Sie Beharrlichkeit - und die Bereitschaft, sich nicht am gemachten Weg zu erfreuen, sondern immer wieder neue Wege auszuprobieren.

Wie macht sich das im Unternehmen bemerkbar?Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Wir haben in den vergangenen Jahren eine halbe Milliarde Euro in unsere EDV investiert, vor allem in den Internethandel. 2017 ist unser E-Business-Umsatz um 19,3 Prozent gewachsen. Freut uns das? Absolut! Bleiben wir da stehen? Absolut nicht. Wir feilen permanent weiter. Ich bin aber übrigens davon überzeugt, dass mein Betrieb nicht in erster Line wegen der Produkte so groß geworden ist, sondern wegen des Führungsstils.

Was ist an ihm besonders?Ich bekämpfe jede Art von Arroganz. Mir ist sehr wichtig, dass das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...