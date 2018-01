Für die Aktie von Exxon Mobil ergibt sich seit September letzten Jahres ein stabiler Aufwärtstrend, der aktuell zwischen 83,20 und 88,70 US-Dollar beschrieben werden kann. Derzeit befinden sich die Notierungen an dessen Oberseite, wobei ein Ausbruch über diese obere Begrenzung hinaus für große Dynamik im Wert sorgen könnte. Denn anders als die ebenfalls im Dow Jones gelistete Aktie von Branchenkollege Chevron, die schon jetzt knapp unter ihren vorherigen Hochs notiert, besitzt die Exxon-Aktie noch reichlich Potenzial bis dorthin. Jedoch nährt nun der Ausbruch um 88 US-Dollar über den langfristigen Abwärtstrend, der seit Mitte 2014 mehrere markante Hochs miteinander verbunden hatte, die Hoffnung, dass die Aktie schon bald höhere Kurse erreichen kann. Mit dem Hoch von Dezember 2016 bei 93,22 US-Dollar und dem Hoch von Juli 2016 bei 95,55 US-Dollar wären vor einem Wiedereintritt in den dreistelligen Bereich die nächsten Ziele bereits definiert. Am 2. Februar legt der Konzern sein Quartals- und Jahresergebnis vor. Analysten gehen davon aus, dass Umsatz und Gewinn pro Aktie gestiegen sind. Bereits im vorherigen Quartal, das aber von Hurrikan Harvey negativ beeinflusst worden war, konnte Exxon die Erwartungen übertreffen. Zudem bringt der steigende Ölpreis Zuversicht. Seit September legte WTI Crude Oil um mehr als 40 Prozent zu und befindet sich derzeit auf dem höchsten Stand seit Oktober 2015.

