Die letzten größeren Verlaufshochs markierte das Wertpapier von Lanxess in 2013 bei 69,99 Euro und schlug anschließend in einen Abwärtstrend um. Seit Februar 2016 und den Verlaufstiefs von 32,90 Euro aus Anfang 2016 herrscht übergeordnet wieder ein fester Aufwärtstrend und brachte die Notierungen im letzten Jahr zurück an die Hochs von 2013. Doch es dauerte fast das gesamte Jahr über, bis der Wert in den letzten Wochen schließlich darüber springen konnte und damit ein mustergültiges Kaufsignal aufgestellt hat. Nach einem Verlaufshoch von 74,78 Euro aus dieser Woche begann schließlich ein regelkonformer Pullback zurück auf das Unterstützungsniveau aus den vorausgegangenen Jahren und bietet sich hervorragend für den mittelfristigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...