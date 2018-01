Laut Abdulrahman Alfadley, Minister für Umwelt, Wasser und Landwirtschaft plant Saudi Arabien, neun Wasserentsalzungsanlagen am Roten Meer in der Küstenstadt Dschidda zu bauen. Die Gesamtkosten hierfür werden sich auf zwei Milliarden SAR belaufen.

Crown Prince Mohammed bin Salman pays a visit to a desalination plant in Jeddah (Photo courtesy of Saudi Press Agency)