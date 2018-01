Porsche feiert ein Jubiläum: Seit 70 Jahren werden die Sportwagen der Stuttgarter VW-Tochter produziert. Neue Modelle sollen dafür sorgen, dass Porsche in diesem Jahr einen neuen Produktionsrekord erreicht.

Auf der Leinwand im Hintergrund läuft ein Film, der erzählt, wie alles angefangen hat. Damals, im Jahr 1948, in der kleinen Gemeinde Gmünd in Kärnten, nur wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Ferry Porsche präsentierte damals stolz seinen ersten Sportwagen. Ein Auto, das in der Zeit von Not und Entbehrung völlig fehl am Platze schien. In einer Zeit, in der nur wenige Menschen an einen Sportwagen dachten. Doch Porsche sollte mit seiner Produktidee Recht behalten - in den Jahren danach wurden die Sportwagen zum weltweiten Erfolg.

Davon erzählt Oliver Blume, der heutige Vorstandsvorsitzende, als er im Porsche-Museum in Stuttgart auf die Bühne tritt. Bis heute sei Ferry Porsche als Konstrukteur das große Vorbild für den Sportwagenhersteller, der mit seiner unternehmerischen Strategie die Basis für den Aufstieg von Porsche gelegt habe. "In seiner Vision von damals spiegeln sich alle Werte wider, die die Marke bis heute prägen", betont Oliver Blume.

Weil sich in diesem Jahr der Start der Sportwagen-Produktion zum 70. Mal jährt, will Porsche 2018 das gesamte Jahr über gebührend feiern. Der Neujahrsempfang am Donnerstagabend in Stuttgart war der Anfang, im weiteren Verlauf des Jahres sind noch andere Festivitäten geplant - vor allem am Firmensitz in der baden-württembergischen Landeshauptstadt.

Porsche, seit bald zehn Jahren nicht mehr eigenständig und ein Teil des Wolfsburger VW-Konzerns, will im Jubiläumsjahr allerdings auch unternehmerisch glänzen. 2018 dürfte dem Sportwagenhersteller ein weiterer Verkaufsrekord ins Haus stehen. Mit großer Sicherheit wird Porsche in diesem Jahr erstmals mehr als 250.000 Autos an Kunden ausliefern. Im vergangenen Jahr waren es rund 246.000 Fahrzeuge.

Dafür sorgen vor allem neue Modelle und Modellvarianten, die Porsche in diesem Jahr zu den Händlern bringen will. Eine zentrale Rolle spielt dabei der neue Cayenne, dessen Produktion erst 2018 richtig hochgefahren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...