Jahrelang leitete er die Geschäfte von Ford in Deutschland, kommenden Dienstag soll Bernhard Mattes zum neuen VDA-Chef gewählt werden. In seiner neuen Funktion muss er gegen den Bedeutungsverlust des Verbandes kämpfen.

Die Vorstandschefs der deutschen Autobauer haben sich auf Bernhard Mattes als neuen Präsidenten des Verbands der Automobilindustrie geeinigt. Bei einem regulären Treffen des 19-köpfigen Verbandsvorstandes am kommenden Dienstag soll der frühere Chef von Ford Deutschland auf den Posten gewählt werden, wie das Handelsblatt aus Industriekreisen erfahren hat. Der VDA bestätigte, dass an dem Tag die Wahl des künftigen Verbandschefs stattfinden soll. Wer der Nachfolger von Amtsinhaber Matthias Wissmann wird, dazu wollte sich eine Sprecherin nicht äußern.

Mattes ist tief in der Branche verwurzelt; nach dem Studium der Wirtschaftswissenschaften ging er im Jahr 1982 in den Vertrieb von BMW. Nach 17 Jahren wechselte er in den Vorstand der deutschen Ford-Tochter, 2002 übernahm er den Vorsitz des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...