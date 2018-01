Mit dem Treffen der Parteichefs starten heute die Koalitionsverhandlungen von Union und SPD. Inhaltlich müssen die Parteien noch hart ringen - am Zwischenmenschlichen soll eine Neuauflage der GroKo aber nicht scheitern.

SPD-Fraktionschefin Andrea Nahles will sich bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen mit den Unionsparteien zwar möglichst schnell einigen, aber kein festes Datum dafür setzen lassen. "Wir sollten versuchen, das jetzt zügig zu verhandeln", sagte sie am Freitag dem ARD-Morgenmagazin. Aber auf einen festen Termin, wie etwa Fastnacht, werde sie sich ungern festlegen. "Ja, gerne zügig, aber auch mit der nötigen Sorgfalt", gab sie als Ziel aus. Am Ende müssten auf alle Fälle die Inhalte stimmen. "Ich würde mir ungerne dann doch solche absoluten Enddaten setzen, dann gibt's wieder Nachtsitzungen, wo alle übermüdet sind", sagte Nahles weiter.

An diesem Vormittag, gut vier Monate nach der Bundestagswahl, steigen CDU, CSU und SPD in Koalitionsverhandlungen ein. Gegen 9 Uhr kommen die Parteivorsitzenden Angela Merkel (CDU), Horst Seehofer (CSU) und Martin Schulz (SPD) in der CDU-Zentrale in Berlin zusammen. Dann trifft sich eine Runde von 15 Spitzenvertretern der drei Parteien, die als Steuerungsgremium dienen soll. Der Erwartungsdruck ist groß - die Wahl liegt mehr als 120 Tage zurück. Länger hat eine Regierungsbildung in der Bundesrepublik Deutschland noch nie gedauert.

Umstritten ist, wie schnell ein Abschluss gelingen kann. Die Union will mit den Verhandlungen bis Karneval fertig werden - die Hochphase des närrischen Treibens beginnt mit Weiberfastnacht am 8. Februar. Über einen Koalitionsvertrag sollen dann noch die mehr als 440 000 SPD-Mitglieder abstimmen. Dieser Prozess dauert nochmals drei Wochen. SPD-Chef Schulz sagte am Donnerstagabend, man wolle in den nächsten zwei Wochen zügig, aber ohne Hektik verhandeln. Für eine stabile Regierung brauche es "Sorgfalt ...

